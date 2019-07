Rapina cassiera al supermercato: inseguito e bloccato da una guardia giurata

Ha rapinato una cassiera del supermercato ma è stato inseguito e bloccato da una guardia giurata in quel momento libera dal servizio. E' accaduto nella tarda mattinata di sabato 20 luglio in via di Tor de' Schiavi quando una lavoratrice è stata aggredita da un uomo intenzionato a rubarle la borsa.

Il ladro si metteva precipitosamente in fuga dal supermercato, ma in quel momento una guardia giurata libera dal servizio, Alessandro V., che era al supermercato con la moglie per fare la spesa , notando il tutto e avendo conferma da un dipendete del avvenuto furto, si metteva immediatamente all’inseguimento dell’individuo il quale veniva bloccato e immobilizzato a distanza di pochi metri.

Durante il fermo passava una pattuglia dei carabinieri che si fermava subito in supporto e prendeva in consegna il soggetto fermato, procedendo all’arresto.

Il soggetto, di nazionalità georgiana, aveva già a suo carico numerosi reati specifici e un decreto di espulsione. Encomiabile il senso civico e la prontezza della Guardia giurata, appartenente alla squadra della sicurezza della Galleria Porta di Roma, già nota per i numerosi risultati di attività operative nel Centro commerciale in azione sinergica con il Commissariato di Polizia di Fidene-Serpentara, che nonostante fosse libero dal servizio, senza esitazione si è adoperato per aiutare la cassiera e bloccare il ladro.