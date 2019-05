Centocelle, raccolta fondi per riqualificare piazza dei Gerani: "Un parco giochi anche per disabili"

Non solo lavori per la manutenzione e la ristrutturazione. Piazza dei Gerani a Centocelle deve tornare ad essere un luogo abitato. È questo l’obiettivo del crowdfunding lanciato il 18 aprile scorso dalla Rete impresa Castani, che riunisce un lungo elenco di commercianti della zona. I 70 mila euro che i promotori sperano di raccogliere entro il 20 giugno prossimo serviranno per installare nella piazza dei giochi adatti anche ai bambini con disabilità e un’area attrezzata per l’esercizio fisico all’aperto. Infatti testimonial dell’iniziativa è Arturo Mariani, Capitano difensore della Nazionale Italiana di calcio amputati del CSI, nato proprio a Roma, zona Centocelle.

“Con uno sforzo economico minimo ogni abitante di Centocelle può contribuire a ridare lustro a una piazza che al momento è completamente abbandonata a sé stessa, una vera e propria discarica a cielo aperto”, spiega Monica Paba, presidente della Rete impresa Castani. “Se si considera che Centocelle è abitata da 200 mila persone, basta meno di un euro a persona per far ripartire questo luogo e per ridare un sorriso a molti bambini”.

L’investimento totale sulla piazza, qualora il crowdfunding dia i frutti sperati, ammonta a circa 100 mila euro. 32 mila euro provengono da un bando regionale destinato al rilancio per le imprese vinto nel 2018 dalla Rete impresa Castani, che l’8 maggio presenterà il nuovo sito e la App prodotti per effetto di quel finanziamento. “Con i 32 mila euro che arrivano da quel bando, però, riusciamo solo a intervenire sulla riqualificazione della parte muraria”, spiega ancora Paba. “Ma per ridare vita alla piazza quella riqualficazione non basta. Servono giochi e un arredo urbano che la rende attrattiva per i residenti del quartiere. I costi per i giochi, soprattutto se adatti anche a disabili, sono molto più alti. Renderemo ogni spesa trasparente”.

Il progetto

