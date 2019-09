Centocelle, torna il Premio Mario Caldaro per la mobilità sostenibile

Torna per il secondo anno consecutivo il Premio Mario Caldaro, fondatore del GS Cicli Caldaro di Centocelle e artigiano promotore dell'uso della bicicletta a Roma. Il concorso consiste nell'elaborazione di "attività e proposte per l'incremento dell'uso della bicicletta nella mobilità quotidiana"; nel contributo per "accrescere la coscienza civica rispetto al risparmio delle risorse ambientali ed economiche destinate alla mobilità", nella proposta di "attività utili alla cura del quartiere, alla sua conoscenza e alla sua rigenerazione positiva su tematiche di sostenibilità ambientale".

Spiega l'assessore municipale all'Ambiente, Dario Pulcini: "Chiunque può partecipare, inviando i propri progetti sull'ambiente e sulla mobilità sostenibile realizzati nella città di Roma. L'evento si svolge all'interno delle iniziative promosse dal Municipio per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile".

I primi tre classificati verranno premiati il 21 settembre al termine di una ciclo-passeggiata a Centocelle in piazza San Felice Da Cantalice. In palio ci sono una bici mountain bike 26, pattini in linea da adulto, uno skateboard in polipropilene e fibra di vetro. La presentazione dei lavori deve avvenire entro mezzogiorno del 12 settembre presso l'ufficio protocollo del V municipio in via di Torre Annunziata 1.