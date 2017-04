"Quant'era bella piazza dei Gerani": una vecchia foto emoziona i residenti 

Una fontana funzionante, con essenze arboree, fiori colorati, e la statua ancora al centro dello specchio d'acqua. Era piazza dei Gerani a fine anni '90, prima che degrado e abbandono avessero la meglio. Sullo sfondo i tram verniciati di arancione, in primo piano l'orgoglio del quartiere: uno spazio di aggregazione vero dove portare i più piccoli a giocare.

E' una foto sui social network a ricordare i bei tempi andati. E gli abitanti si scatenano in commenti nostalgici. Maurizio lo dice in romanesco, "a vedè...ste foto me se stringe er core", a Teresa non sembra vero, "ma quando era così bella? non ricordo di averla mai vista così..", Adriano torna indietro nel tempo, "a quei tempi mi ci facevo il bagno...io e i miei fratelli". Poi non manca chi sconsolato guarda all'oggi. "Peccato che è ridotta come è ridotta...Vederla come è adesso mi sento male".

Già, la fontana praticamente non esiste più. E' rimasta la vasca, senz'acqua, a raccogliere foglie e cartacce. Nessun fiore e nessuna pianta ornamentale allietano la vista di uno spazio lasciato morire negli anni. La statua, reperto archeologico, è stata trafugata nel 2010 e mai recuperata. Il resto è un dormitorio a cielo aperto. E il cuore sì si stringe inevitabilmente, a chi la piazza l'ha vissuta in tutto il suo splendore.