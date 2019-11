VIDEO | La Pecora Elettrica ancora a fuoco: nuovo incendio a 24 ore dalla riapertura

Erano pronti a a riaprire. Il 7 novembre la Pecora elettrica, grazie anche ad una gara di solidarietà partita da commercianti e abitanti di Centocelle, avrebbero riaperto le serrande dopo l’incendio subito lo scorso 25 aprile. Invece no. Le fiamme appiccate nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 novembre si sono portate via tutto: mobili, libri, bar. I proprietari, stretti in un lungo abbraccio degli amici, preferiscono non parlare, ma è evidente lo stato animo di chi è pronto ad arrendersi.

"Tre casi in pochi mesi, l’amministrazione di questa città deve prendere una posizione - dice un amico dei titolari della Pecora elettrica e abitante di Centocelle -. Sono 30 anni che qui fioriscono attività illecite, spaccio, evidentemente locali come la Pecora danno fastidio. Non a caso hanno dato fuoco anche ad una pizzeria qui vicino".

Valerio Pasqualucci, 27 anni e padre di due bambini, è il titolare delle Cento55: "Aspettano solo il morto per intervenire - dice -. Io riaprirò, ma la paura tra la gente è tanta. Le istituzioni e le forze dell’ordine devono metterci nella condizione di lavorare tranquilli".