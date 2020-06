Centocelle, i cittadini lanciano un'assemblea sul futuro dell'ex Pecora Elettrica: "Immaginiamolo insieme"

Un incontro pubblico per confrontarsi e immaginare insieme il futuro dei locali della ex Pecora Elettrica, la libreria di via delle Palme chiusa dopo due consecutivi attentati incendiari i cui locali verranno affittati grazie a un finanziamento della Regione Lazio e dati in gestione alla società partecipata LazioCrea spa. I cittadini e gli attivisti della Libera assemblea di Centocelle si danno appuntamento domenica prossima, 5 luglio, dalle ore 17.30 proprio al Parco delle Palme che si trova di fronte all’ex libreria diventata un vero e proprio simbolo per il quartiere.

La Libera Assemblea di Centocelle “da mesi sta portando avanti una lotta che assicuri un uso sociale, libero e aperto a tutti gli abitanti del quartiere dei locali della ex Pecora Elettrica”, scrivono in una nota. Poi spiegano: “I vari incontri tenuti in questi mesi con la Regione Lazio hanno avuto come esito la prossima riapertura dei locali la cui gestione amministrativa e logistica sarà a carico di una società partecipata dalla Regione mentre le attività saranno promosse e organizzate in coordinamento con le associazioni e gli spazi sociali del quartiere, perché rispondano realmente ai bisogni e ai desideri della comunità”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Diverse le domande alla quale cercheranno di rispondere: “Cosa fare in quello spazio? Come gestirlo? Quali principi dovranno accomunare le attività che vi si svolgeranno?”. Un vero e proprio laboratorio di “immaginazione collettiva”.

Nel corso del pomeriggio si terranno inoltre laboratori per bambini e una merenda a cura del Gruppo Comunità Educante nato all’interno della Lac, una mostra fotografica dal titolo ‘Ritorno al Libero Carnevale di Centocelle’ e saranno esposti totem informativi sulle attività dei gruppi di lavoro della LAC. Alle 18 c’è il Palco Aperto Poetico a cura del Piccolo Teatro della Parola- I poeti sognano pecore elettriche mentre l’incontro pubblico sul futuro della Pecora Elettrica si terrà alle 19. Alle 20 cena di quartiere e, a seguire, la proiezione video ‘Ritorno al Libero Carnevale di Centocelle’, palco aperto con musica e teatro.