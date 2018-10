Centocelle, mamme in protesta: "Salviamo dal degrado il parco Madre Teresa di Calcutta"

Profilattici a terra a pochi metri dall'asilo, erba alta, area giochi ormai quasi inesistente. Le mamme del parco Madre Teresa di Calcutta si mobilitano per salvare la piccola area verde di Centocelle. Il 29 settembre si è tenuta un'assemblea pubblica nel parco per capire il da farsi.

Sul tavolo delle ipotesi, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, l'avvio di una "adozione" del giardino da parte dei gestori del nido famiglia Mamma accogliente Flo. E la riqualificazione del quadrante grazie a 50mila euro a disposizione del V municipio arrivati con la partecipazione di un bando della regione Lazio. "Il progetto non c'è ancora, ma possiamo scriverlo insieme" promette l'assessore all'Ambiente del parlamentino Dario Pulcini, tra i partecipanti all'assemblea.

La lista di interventi da effettuare è lunga: dal ripristino del cancello d'entrata a quello dell'area giochi, dalla sistemazione della pinetina alla potatura degli alberi, dalla riparazione delle panchine alla rimessa a nuovo dell'area cani. Il prossimo appuntamento tra i cittadini è fissato per sabato 13 ottobre alle 16. "Individueremo le priorità a breve, medio e lungo termine - spiegano dal comitato - da portare a un tavolo tecnico che verrà istituito presso il nostro municipio sul parco. In questa occasione svolgeremo anche una pulizia simbolica della piccola area bimbi, con semplici interventi di manutenzione (portare guanti sacchi scope ecc)". Poi l'appello alla cittadinanza: "Partecipiamo TUTTI insieme per riprenderci questo bellissimo spazio verde come luogo di socialità per il quartiere!".