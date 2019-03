Autodemolitori nel parco di Centocelle, i residenti ai Vigili del Fuoco: "Controllate impianti antincendio"

Ancora un atto dal basso a tutela del parco archeologico di Centocelle. I residenti di Pac Libero, comitato in prima linea sulle questioni che interessano l'area verde, hanno inviato un esposto a Vigili del fuoco, Prefettura, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. La richiesta è di verificare a tappeto la regolarità degli impianti antincendio degli autodemolitori, i venti presenti nel parco archeologico e, lo ricordiamo, vincolato dalla Soprintendenza.

Il pensiero va agli incendi che, su tutta Roma, hanno interessato più volte le attività di rottamazione dei veicoli. Nell'atto inviato si ricordano gli elementi che da sempre alimentano i timori del quartiere: la vicinanza al centro abitato "densamente popolato" e alle abitazioni, e la "presenza di un solo ingresso carrabile". Alla luce poi, nel caso specifico, della battaglia condotta dai cittadini perché gli "sfasci", cosiddetti in gergo, vengano trasferiti.

Già, sullo sfondo continua a consumarsi il grande tema della delocalizzazione delle attività, prevista da un Accordo di programma degli anni '90 e mai attuata. Mentre il Comune e la Regione litigano, per l'ennesima volta, su permessi e piani di adeguamento ambientale - con il Governo che ha impugnato alla Corte costituzionale il provvedimento regionale per la proroga alle attività - resta al palo il vero nodo della questione: in quali aree spostare i rottamatori che insistono all'interno del Raccordo anulare. Il Campidoglio sostiene di essere a lavoro per individuarne di papabili, dopo che negli anni quelle trovate fuori dal Gra sono saltate per la presenza di vincoli, per le proteste dai territori, per cambi di destinazione d'uso. Ma ancora siamo fermi agli annunci.