Nel parco di Centocelle ville romane abbandonate: "A breve primi scavi e un museo" 

I lavori dovevano partire nel 2016. Sono passati due anni e di cantieri nemmeno l'ombra. Che fine ha fatto la Villa della Piscina nel parco di Centocelle, quella da musealizzare con servizi al cittadino, bookshop, caffè e quant'altro?

"Non essendo pronto il progetto esecutivo i fondi stanziati nel 2006 non sono più a bilancio" ha spiegato in commissione Trasparenza l'architetto Patrizia Gioia della Soprintendenza capitolina, responsabile della musealizzazione (ancora solo sulla carta) di alcune ville romane presenti nel polmone verde, rinvenute durante scavi degli anni '90 effettuati su un'area di circa 40 ettari.

Il finanziamento di 2 milioni di euro arrivato dal fondo di Roma Capitale nel 2015 avrebbe dovuto permettere i lavori sulla Villa della Piscina, un insediamento antico risalente tra il I e il II secolo d.C. "I fondi sono destinati a valorizzare i reperti e a renderli fruibili per i cittadini, verranno recuperati non appena consegneremo il progetto" rassicura la dott.ssa Gioia.

Nel frattempo l'amministrazione M5s ha stanziato 180mila euro per altri scavi che serviranno a confermare l'area individuata per la collocazione delle cubature, i manufatti che ospiteranno i servizi del museo. Una volta effettuati ("dovremmo impiegare un mese") la Soprintendenza chiederà il ripristino dei 2 milioni di euro nel prossimo bilancio, per procedere così alla musealizzazione. Sperando sia la volta buona.