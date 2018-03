Parco di Centocelle, la diffida dei cittadini alla Soprintendenza: "Non ha tutelato l'area"

Il parco di Centocelle resta un covo di degrado senza fine. E il comitato in difesa dell'area arriva a diffidare la Soprintendenza. Domani l'appuntamento per la raccolta firme al Quadraro vecchio, perché gli abitanti non mollano la battaglia a tutela del loro polmone verde, 120 ettari di spazio vincolato dal Ministero dei Beni culturali, inquinato e sfruttato da tutti, fuor che dai cittadini romani.

Ci sono le proroghe agli autodemolitori presenti sul lato di viale Palmiro Togliatti, gli insediamenti abusivi nascosti nel verde, i roghi tossici continui, i rifiuti interrati e la bonifica ordinata dalla sindaca Raggi un anno fa, mai completata. L'elenco di ragioni che smuovono la protesta è lungo. L'ultima in ordine di tempo la comparsa di discariche di ingombranti al posto di un manufatto abusivo demolito. Nemmeno il tempo di gioire per l'abbattimento, che subito il comitato ha dovuto fare i conti con l'ennesimo cumulo di immondizia.

"Secondo il codice dei beni culturali la Soprintendenza deve vigilare e tutelare il Parco, quale bene comune di interesse Archeologico e paesistico - denuncia Cristiana Trizzino, del comitato Pac Libero - qui scoppiano roghi tossici, gli autodemolitori non vengono delocalizzati, la bonifica del canalone è ancora una chimera. Chiediamo alla Soprintendenza di smettere di fare da spettatore e agire a tutela del Pac. Avviamo una diffida a cui seguira un esposto se non saremo soddisfatti".

In caso di mancata risposta entro 30 giorni, il comitato procederà con un esposto in Procura. Intanto la raccolta firme è fissata per mercoledì 14 marzo dalle 18,00 alle 20,00 al Quadraro Vecchio presso il bar Quintilium, in via dei Quintili, 55.