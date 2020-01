Parco di Centocelle, altro che restyling: il M5s cancella dal bilancio 2 milioni e mezzo per l'area

Niente museo delle ville romane nel parco di Centocelle. Con il maxi emendamento al bilancio di previsione 2020-2022 i fondi sono stati stralciati. Si tratta di due milioni e mezzo di euro necessari per la realizzazione di sale espositive dei resti archeologici venuti alla luce con una serie di scavi negli anni '90. Un primo importante passo verso la rinascita di un'area martoriata da rifiuti interrati, insediamenti abusivi, autodemolitori, che adesso sfuma, ancora una volta, l'ennesima, nel nulla.

Se ne parla da almeno un decennio di valorizzare i reperti dell'antica Roma in modo da far emergere anche le bellezze archeologiche della periferia. Nel 2015 vennero stanziati 2 milioni di euro di fondi per il cantiere, ma il progetto esecutivo non venne mai presentato e il finanziamento saltò. L'iter sembrava ripartito un anno fa, gennaio 2019, con la gara per l'affidamento del progetto, pari a un importo di 177mila 232 euro. In autunno l'apertura delle buste. Nel frattempo erano state recuperate anche le risorse economiche per la realizzazione finale. Due milioni e mezzo, appunto, ora finiti nell'elenco delle opere definanziate nell'ultima manovra economica a palazzo Senatorio. Circa 500 milioni di euro persi per mancanza dei livelli minimi di progettazione necessari per impegnare i centri di costo.

"Si va avanti a parole e indietro nei fatti" commenta a RomaToday il consigliere capitolino del Pd Giovanni Zannola. "Siamo di fronte all'ennesima testimonianza di incapacità di questa amministrazione". E tiene bassi i toni anche se il malumore per lo stralcio dei fondi è evidente la presidente della commissione Cultura M5s, Eleonora Guadagno. Che più volte sul progetto di musealizzazione delle ville del parco ha messo la faccia. Non si contano le commissioni convocate per fare il punto con i cittadini e le promesse elargite con convinzione e determinazione. "Ho già convocato per la prossima settimana in audizione la Soprintendenza, molte opere che ho seguito personalmente erano a un buon livello di progettazione". L'irritazione è palese. Quella della consigliera grillina ma anche quella dei cittadini. Perché oggi il parco di Centocelle vive il suo ennesimo anno zero.

Dal 2017 in attesa della bonifica dai rifiuti interrati presenti nell'ex canalone Mussolini, sul perimetro ovest del verde, mai avvenuta nonostante un'ordinanza della sindaca Raggi che ne stabiliva nero su bianco l'urgenza, siamo arrivati al 2020 con poco o nulla di concreto. Ci sono a bilancio, quelli sì, circa 500mila euro per intervenire con la rimozione degli strati di rifiuti trovati sotto il terreno. Troppo pochi, come ammesso tempo fa dalla stessa prima cittadina, e ancora da impegnare in un bando di gara. Uno stallo a cui oggi si aggiunge il definanziamento degli spazi espositivi.