Centocelle, in via Parlatore arrivano i parapedonali: è guerra al parcheggio selvaggio sui marciapiedi

Arrivano i parapedonali in via Parlatore a Centocelle, ma non tutti sono contenti. Già, perché i 100 metri di strada che collegano via Delpino a via dei Castani, nel tratto attraversato dal tram, venivano utilizzati come parcheggio dal quartiere. Postazioni storiche, ormai consolidate: 20, 25 posti sul marciapiede, su entrambi i lati, tollerati dai vigili. Con l'intervento di questi giorni però addio posteggi.

Un intervento che sana l'anarchia della zona dove un anno fa un'anziana fu investita da un tram mentre attraversava. Colpa della sosta selvaggia e della visuale impedita tanto al macchinista quanto alla stessa donna che attraversava. Da qui l'idea dell'amministrazione, già in cantiere da tempo, di accelerare sul progetto parapedonali. E i lavori, iniziati a giugno, stanno già restituendo un nuovo volto alla via: meno lamiere, meno disordine e un aspetto decisamente più dignitoso.

C'è chi, interpellato alla fermata del tram, apprezza: "Di sicuro non si può dire che esteticamente fosse meglio prima", afferma Roberto F., 50enne e residente da tempo nel quartiere. "È un bel colpo d'occhio, anche se capisco chi impazzirà ancora di più per trovare parcheggio". "Il problema è grande soprattutto la sera", conferma Mario. "La presenza dei locali porta migliaia di persone qui nel quartiere e la doppia fila è la regola. Tanti se ne infischieranno e parcheggieranno la macchina in bilico".

Divisi gli esercenti. C'è chi, come la titolare di un pub sulla via, è contenta "perché è decisamente più bello, ora speriamo tengano anche più pulito" e chi, come un barista si mostra preoccupato perché "sarà impossibile fermarsi per un caffè".

Tra i residenti non manca chi, pur soddisfatto, già guarda oltre. "Alla fine", spiega Paolo, pensionato residente in via delle Rose, "sono 100 metri di strada, dovrebbero farlo in tutto il quartiere. Soprattutto spero mettano mano ai binari e all'asfalto, guardi qui è tutto distrutto e quando passa il tram lo sentiamo fin dentro casa".

Una lamentela, quella relativa ai binari e all'asfalto comune a tanti residenti: "La mattina mi sveglio sempre alle 5 con i tram che corrono e che arrivati qui e in via delpino incontrano un asfalto dissestate, i rumori sono infernali". E proprio da questo aspetto porta qualcuno a criticare: "I parapedonali sono bellissimi nulla da dire. Ma certo se prima avessero aggiustato l'asfalto e spinto i macchinisti dei tram ad abbassare la velocità saremmo stati tutti più contenti".