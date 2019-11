Ancora fiamme a Centocelle, nuovo incendio a La Pecora Elettrica: domani era prevista la riapertura

Notte di fuoco a Centocelle dove un nuovo incendio ha investito la libreria La Pecora Elettrica in via delle Palme. A dare l'allarme una chiamata al Numero Unico per le Emergenze. Sul caso indaga l'Arma. Ad avallare l'ipotesi dolosa il ritrovamento, da parte dei Vigili del fuoco, di liquido infiammabile. Il locale è andato completamente distrutto.

Nuovo incendio alla Pecora Elettrica

Le fiamme sono divampate intorno alle 3 danneggiando buona parte degli interni del locale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia Casilina e i Vigili del fuoco. La Pecora Elettrica, già in parte distrutta da un incendio di origine dolosa avvenuto il 25 aprile scorso in seguito all'esplosione di un ordigno artigianale, avrebbe dovuto riaprire i battenti proprio domani giovedì 7 novembre.

Pecora Elettrica distrutta prima della riapertura

Ad aiutare la rinascita della libreria caffetteria di Centocelle una fitta rete di realtà territoriali e cittadini solidali attraverso una campagna di raccolta fondi e di eventi in diversi luoghi di Centocelle e di Roma.

"Siamo emozionati e molto contenti di ripartire ma siamo anche consapevoli che quello che è accaduto il 25 aprile è una ferita che non si rimargina. Sono stati mesi difficili perché riavviare un’attività non è facile, sia dal punto di vista economico sia emotivo. Detto questo, l’ondata di solidarietà scattata dopo l’incendio ci ha dato la forza per ripartire, sia materiale, attraverso le donazioni, sia emotiva" - aveva detto a RomaToday Danilo Ruggeri, uno dei proprietari. Questa notte il nuovo incendio: La Pecora Elettrica è nuovamente distrutta.

Raggi e Zingaretti

Così la sindaca Raggi: "Inquietante l'ennesimo rogo alla libreria la Pecora Elettrica a Roma. Se fosse confermato l'atto doloso sarebbe estremamente grave. Vicina ai proprietari, si faccia subito chiarezza". Il Governatore Zingaretti: "E' un luogo di cultura e aggregazione. Ai proprietari dico di tenere duro e lottare per restituire a Roma la bellezza e la passione del loro impegno sociale".

Solidarietà dal PD

Il Pd Campidoglio esprime vicinanza al bar libreria dato alle fiamme: "Esprimiamo vicinanza e solidarietà per l'incendio appiccato alla libreria di Centocelle, luogo di incontro sociale e scambio culturale. Chiediamo che sia fatta luce sull'accaduto e identificati i responsabili. Chi dà fuoco alla cultura brucia non solo i libri ma riduce in cenere anche il rispetto, la libertà e i diritti dei cittadini romani".