Centocelle, riapre venerdì la moschea di via dei Gladioli: "Grazie a tutto il quartiere"

"Vorremmo ringraziare i cittadini di Centocelle che hanno sostenuto la causa della riapertura della sala di preghiera in via dei Gladioli". Comincia così il lungo post di "festeggiamento" delle comunità islamiche del quartiere. Per la giornata di oggi il Comandante dei vigili urbani del V gruppo convocherà i proprietari del centro islamico sequestrato per irregolarità nel cambio di destinazione d'uso a settembre. Il Tar si è espresso a seguito di un ricorso stabilendo che non sussistono abusi. Il centro può riaprire e si prepara a farlo ufficialmente da venerdì.

"Grazie a Dio abbiamo vinto il ricorso al TAR e, di conseguenza, decade il procedimento penale. Giustizia è stata fatta, e siamo grati" scrive Bachucu Dhuumcatu, dell'associazione onomina della comunità bengalese di Roma est. Una gratitudine che verrà espressa venerdì 10 febbraio, con un'apposita manifestazione in piazza dei Mirti alle 14 e una visita della sala di preghiera aperta ai cittadini, "dove sarà offerto a tutti un piatto di cucina indiana".