Metro C Parco di Centocelle, Fdi: "Aprire l'ingresso da via delle Tuberose"

Aprire un nuovo accesso alla stazione della metro C Parco di Centocelle in via delle Tuberose in quanto "di fondamentale importanza strategica" per il quartiere. E' la richiesta contenuta in una mozione che porta la firma degli esponenti capitolini di Fratelli d'Italia e che verrà discussa in Aula Giulio Cesare martedì 2 luglio. Oggi, per entrare in stazione, bisogna accedere dalla via Casilina, "una delle grandi arterie della Capitale", mentre l'accesso dal quartiere "non è mai stato attivato restando chiuso a tutt'oggi", si legge nel documento. Il motivo: "Via delle Tuberose è una strada cieca di diritto privato anche se aperta al pubblico transito".

Eppure, questo accesso sarebbe "quello più strategico per i residenti". Sarebbe di "pubblica utilità", scrivono i consigliere Fdi, "poiché consentirebbe agli abitanti del quartiere, specie anziani e disabili, di accedere più facilmente alla stazione, evitando un lungo e tortuoso percorso fino a via Casilina".

I consiglieri firmatari, Francesco Figliomeni, Giorgia Meloni, Adrea De Priamo, Lavinia Mennuni e Rachele Mussolini, a sostegno della loro richiesta, sottolineano la popolosità di Centocelle. Il quartiere, "con i circa 56 mila abitanti, è una realtà demografica più consistente di due capoluoghi di provincia del Lazio: Frosinone e Rieti, e ha la stessa popolazione di una città come Avellino, Siena e Teramo". Con l'apertura della metro C, la stazione in questione "si trova ad accogliere un flusso di 400 passeggeri ogni circa 10 minuti, con tutti i vantaggi e le criticità conseguenti".

Così, nella mozione, si chiede alla sindaca Virginia Raggi e alla sua giunta di "arrivarsi presso gli uffici competenti al fine di trovare urgenti soluzioni per l'apertura" del nuovo ingresso "provvedendo ai necessari lavori di adeguamento del tratto stradale e del percorso pedonale" in via delle Tuberose.