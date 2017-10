Viale della Primavera: torna l'incubo del mercatino abusivo tra sporcizia e intralcio ai pedoni

A volte ritornano. E scatenano il malcontento di chi è costretto a fare lo slalom tra le lenzuola di paccottiglia in vendita. In viale della Primavera ci risiamo. A due anni dai blitz quotidiani dei vigili urbani si riaffaccia il mercatino abusivo e disagi annessi.

I residenti hanno notato la ricomparsa di una quindicina di postazioni per la vendita di merce, per lo più contraffatta, direttamente sul marciapiede. Cianfrusaglie di ogni sorta in corrispondenza della fermata della metro, nei pressi del mercato rionale Insieme. Scene che riportano a un passato fatto di proteste dei residenti e sgomberi della polizia Locale. Il timore è che si debba ricominciare da capo.

Contro gli abusivi si sono scagliati più volte negli anni cittadini del quartiere e commercianti regolari del mercato. Era ottobre del 2013 quando lasciarono i banchi per scendere in strada e manifestare contro chi occupava impunito il marciapiede del viale. Da lì i blitz continui dei vigili urbani, talvolta affiancati dai carabinieri in congedo. Pattuglie venivano inviate sul posto a ritmi quasi quotidiani dall'allora vice comandante Raffaella Modafferi. A fase alterne l'impiego massiccio di forze dell'ordine funzionò.