Centocelle, lavori in via Bresadola: tram 5 e 19 seguono il percorso del 14

Niente tram nel cuore di Centocelle. Sono infatti in programma dei lavori alla sede tranviaria di via Bresadola e il servizio tranviaro resta fuori dal quartiere. Infatti i tram, invece di entrare in via Bresadola, proseguono lungo il percorso della linea 14 fino a viale Palmiro Togliatti. Da qui, poi, ripartono verso Termini e piazza Risorgimento. Nel tratto Prenestina/Bresadola- piazza dei Gerani, c'è un servizio bus sostitutivo.

