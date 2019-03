Centocelle, il municipio M5s "caccia" l'Alveare: il coworking con spazio baby chiude dopo 5 anni

Dovranno lasciare i locali, perché il V municipio li ha richiesti indietro alla scadenza del contratto di concessione stipulato anni fa. Così, dopo quasi cinque anni di attività e grandi apprezzamenti dal quartiere, l'Alveare, locale di coworking con spazi gioco per i più piccoli, dovrà chiudere i battenti.

A Centocelle, in via Fontechiari 35, dal 2014, nacque per volontà dell'allora assessorato alle Periferie che concesse gli spazi all'associazione di volontariato Città delle mamme. Il primo contratto di affidamento stipulato è rimasto valido per 18 mesi, poi c'è stata una proroga del municipio, poi la "cacciata".

"Al momento della presa in carico dei locali, sono state sostenute tutte le spese economiche necessarie al ripristino degli spazi, che avevano subito furti e danni, essendo rimasti incustoditi per circa tre anni, e alla messa a norma degli impianti" ricordano le volontarie dell'associazione. "In seguito tutte le spese relative a manutenzione e utenze sono state regolarmente pagate".

Nel corso di questi quasi cinque anni L’Alveare è stato un luogo di riferimento per centinaia di persone. Un progetto di welfare urbano, che ha coniugato in un unico spazio la comodità del lavoro condiviso, propria del coworking, e l'utilità di un servizio educativo per bimbe e bimbi dai 4 a mesi ai 3 anni. Ora l'associazione dovrà riconsegnare le chiavi. La dead line è fissata a domenica 31 marzo.

"Chiude per la miopia della giunta del #MunicipioV, per l’approccio contabile e burocratico sulle cose, per l’assenza di politica che abita la testa dei Cinque Stelle" denuncia la consigliera Pd della regione Lazio Marta Bonafoni. "Con Stefano Veglianti (consigliere municipale di Sinistra per Roma, ndr) le abbiamo provate tutte: a salvare lo spazio, il progetto, il senso di una storia innovativa unica a Roma. Niente da fare, non danno neanche il tempo al servizio di chiudere con la fine della stagione: mamme, bimbi, genitori e lavoratrici della cooperativa dovranno lasciare i locali ai primi di aprile".