In fuga dalla polizia aggredisce agenti, indosso attrezzi da scasso

Prima la fuga poi l’aggressione agli agenti. E’ successo a Centocelle. Per questo è stato arrestato per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale un cittadino russo identificato per un uomo di 28 anni, con vari precedenti di Polizia. E’ accaduto intorno alle 14:50 del 13 giugno.

L’uomo, insieme ad un altro straniero, nel transitare in via dei Platani quando ha visto i poliziotti ha tentato la fuga a bordo di un veicolo che ha abbandonato poco dopo. Raggiunto, è stato fermato in via dei Frassini dove ha aggredito gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti che lo hanno bloccato.

Al termine degli accertamenti lo straniero insieme al suo complice, sono stati denunciati anche per possesso di arnesi atti allo scasso, porto abusivo di arma da taglio, rinvenuti all’interno del veicolo nonché per minacce a Pubblico Ufficiale.