Forza Italia a Centocelle: inaugurato il comitato elettorale di Palozzi in V municipio

Tanti cittadini non sono voluti mancare mercoledì pomeriggio, a Centocelle, all’inaugurazione del comitato elettorale di Adriano Palozzi (attuale consigliere regionale FI) in vista delle imminenti elezioni regionali. All’evento presenti tanti big del partito: il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, il senatore Francesco Aracri, l’europarlamentare Alessandra Mussolini, la deputata Renata Polverini, il consigliere regionale del Lazio Adriano Palozzi, e il coordinatore FI V Municipio, Luca Arioli.

L’occasione è stata utile per fare il punto sulle prossime tornate regionali e politiche, e sul percorso di radicamento intrapreso da Forza Italia sui territori. Tra gli autorevoli interventi anche quello del consigliere Palozzi, che ha sottolineato: "Ringrazio esponenti istituzionali, locali, quadri, simpatizzanti e cittadini per essere venuti qui oggi. Quello di Centocelle rappresenta un importante presidio di aggregazione politica: una sede che Forza Italia ha fortemente voluto. Siamo in un quartiere molto importante, in piena periferia romana, Centocelle, un territorio nel quale già da tempo ascoltiamo istanze e bisogni dei cittadini. E questo anche e soprattutto grazie alla presenza di Luca Arioli e di Antonio D’Apolito, che hanno permesso a Forza Italia di aprire questi locali belli, accoglienti, partecipati. Sono dell’opinione che il V Municipio sia un quartiere complesso, purtroppo mal governato dai grillini ma che merita sicuramente maggior rispetto. Noi, come Forza Italia – conclude Palozzi - siamo a disposizione per ascoltare i residenti sui problemi del quartiere e trovare soluzioni atte a migliorare la vivibilità delle famiglie".