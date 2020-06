Ferrovia Termini-Centocelle, l'Aula approva la mozione: "Riattivare la tratta fino a Giardinetti"

L'Assemblea capitolina ha approvato una mozione che impegna la sindaca Virginia Raggi e la giunta "a porre in essere ogni iniziativa con Atac e con la Regione Lazio, al fine di riattivare la tratta Centocelle-Giardinetti della ferrovia Roma-Giardinetti e promuovere ogni iniziativa utile al trasferimento, a titolo gratuito, dell'infrastruttura dalla Regione a Roma Capitale". La mozione, la numero 220 del 2020 porta la firma della capogruppo di Roma Torna Roma, Svetlana Celli, e ha ricevuto il voto favorevole all'unanimità.

In una nota il Coordinamento Roma-Giardinetti, formato da Legambiente Lazio, l’Osservatorio Regionale sui Trasporti, l’Associazione Trasportiamo e UTP-Assoutenti, a margine del Consiglio Comunale esprime soddisfazione: "Ora riteniamo indispensabile dare a quest’azione di indirizzo consiliare, importante, un seguito concreto. È necessario promuovere, appena espletati gli atti propedeutici di rito, un tavolo con la Regione Lazio e Atac SpA, aperto alle associazioni e ai comitati, che da mesi stanno adoperandosi a questo scopo, finalizzato a individuare, innanzitutto, le soluzioni idonee per giungere alla riattivazione dell’esercizio della tratta ferroviaria Centocelle-Giardinetti".

Per il coordinamento la "riapertura, attesa da troppo tempo dagli abitanti dei Municipi V e VI, un bacino di oltre 100mila utenti, rappresenta un valore aggiunto alla mobilità del territorio, consente di raggiungere i presidi sanitari presenti nella via Casilina, di garantire il distanziamento fisico e di alleggerire i carichi della Metro C e Metro A al nodo di interscambio di San Giovanni, nel rispetto dell’ambiente".