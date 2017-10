VIDEO | Baglioni a Sanremo, Centocelle esulta e prepara la festa: "Claudio vogliamo rivederti qui"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le voci da Centocelle, quartiere dove il cantautore è cresciuto e in cui vive ancora sua mamma. In tanti lo ricordano, ma per conoscere meglio il periodo in cui Baglioni era alle prime armi, bisogna andare nello storico Bar Orazio, in via dei Noci: "A novembre faremo una festa in suo onore, speriamo venga"

Siamo andati al mercato di piazza delle Iris e in via dei Noci per vedere da vicino quanto Centocelle si sente "orgogliosa di vederlo sul palco dell'Ariston alla conduzione di Sanremo". Ma anche per raccogliere i ricordi di chi lo conosceva già da ragazzo, come Orazio Giuffrida: "Veniva sempre con il suo gruppo a fare le prove nel mio bar - racconta - sono molto orgoglioso di lui".