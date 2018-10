Villa Gordiani, l'appello al municipio: "Riaprite il circolo bocciofilo"

Riaprire al più presto lo storico Circolo Bocciofilo Roma di viale Partenope. E' l'appello di un residente di Villa Gordiani che ha scritto alla redazione di RomaToday rivolgendosi al V municipio.

Chiuso nove mesi fa, il circolo ha cessato le attività dopo 45 anni, e insieme ad altri cinque locali con la stessa funzione, di proprietà comunale, sul territorio, verrà destinato ad altri servizi. Nello specifico a un Centro di Educazione Ambientale. Questo almeno sulla carta e negli annunci dell'ente locale. Prima però servono fondi per la riqualificazione e la bonifica della struttura, a cui dovrebbe pensare il Campidoglio. "Non siamo ancora in grado di dare tempistiche" ha spiegato l'assessore alla Cultura del parlamentino Maria Teresa Brunetti.

Nel frattempo la paura è che rimanga abbandonato. Come da gennaio a questa parte. "Era un fiore all’occhiello per tante persone, ha creato nuove amicizie, ha fatto cultura e ha rappresentato un concreto punto di riferimento per tanti abitanti della zona" scrive Luciano. "Eppure il Presidente Boccuzzi, aveva visitato nella primavera del 2017, la struttura, esprimendo apprezzamento per come erano organizzate le attività".

Poi il passo indietro. La concessione ai gestori è stata ritirata, a detta del municipio per una serie di presunte irregolarità gestionali tra cui l'affitto a privati per l'organizzazione di feste di quartiere. Irregolarità sempre contestate dai diretti interessati. "Oggi i cittadini chiedono con insistenza perché è stata chiusa questa importante struttura al servizio del territorio?" si sfoga Luciano. "Quando verrà riaperta? Si è scelta la strada più facile da parte di governa il Municipio, anziché trovare una soluzione per garantire la fruibilità della struttura, ha scelto la strada più facile: chiuderla! Così governare è molto semplice, senza ricercare soluzioni possibili".