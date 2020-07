Tor Sapienza, il cinema all'aperto è pronto a partire ma mancano le autorizzazioni. I gestori: "Ci ostacolano"

Il maxi schermo, le sedie, gli stand gastronomici, la programmazione. Per far partire l’arena cinematografica all’aperto organizzata dalla società che gestisce il cinema Brodway all’interno dell’area verde del centro sportivo Supreme di via Giorgio Morandi 81, a Tor Sapienza, è tutto pronto. O quasi. Manca l’autorizzazione del V municipio.

“Quando abbiamo iniziato a organizzare questa manifestazione pensavamo si trattasse di una struttura privata”, racconta a Romatoday Dario Lemma, amministratore della società La Coccinella che gestisce il cinema di Centocelle. “Poi siamo venuti a conoscenza che si tratta di un punto verde qualità di proprietà del Comune che è stato dato in concessione al centro sportivo. Ci siamo mossi per chiedere l’autorizzazione ma nessuno ci ha spiegato se la domanda va presentata al municipio o al dipartimento Tutela Ambientale a cui compete l’area verde. Non pensavo ci avrebbero ostacolato. Abbiamo già investito soldi, soldi nostri, nella speranza di rientrare dalla vendita dei biglietti e dall’attività degli stand gastronomici. Ė un bel progetto per un quartiere dove non c’è molto altro. Invece dal municipio non riusciamo a capire cosa si possa fare per ottenere l’autorizzazione”.

Mentre Lemma parla gli operai sono già al lavoro per allestire l’arena. Alle redazioni è già arrivato anche il comunicato stampa con la programmazione. La data prevista per la partenza è domani, sabato 4 luglio. La manifestazione dovrebbe durare fino al 13 settembre. “Siamo stati contattati dal municipio che ci ha avvertito che non siamo in regola. Per noi è un rischio aprire sapendo che da un momento all’altro potrebbero arrivare la polizia locale a multarci. D’altro canto, però, per noi sarebbe un danno chiudere. Dovrei mandare a casa gli operai e saldare i pochi giorni di lavoro. Bloccare tutto l’indotto. Ricordo che veniamo da una fase di chiusura a causa del Covid 19. I nostri operai sono finiti in cassa integrazione, hanno ricevuto cifre basse e in ritarodo. Il lavoro manca e questa arena ci permetterebbe di dare lavoro a una ventina di persone più altri legati all’indotto”.

La rassegna cinematografica, si legge in una nota, dovrebbe durare da domani 4 luglio al 13 settembre 2020. “La manifestazione, nata dalla ferrea volontà dei soci dello storico cinema Broadway a Centocelle, scandirà l’estate di Roma Est a colpi di ciak. Settimanalmente la programmazione verrà arricchita dai più grandi successi dell’ultima stagione cinematografica: dal pluripremiato Joker, al campione d’incassi Tolo Tolo, fino all’attesissimo Favolacce ed alcune anteprime. A completare il programma la stand-up comedy (si parte dalla serata inaugurale di sabato 4 con Marco Capretti dalla Fortunata trasmissione Made in Sud), intrattenimento musicale e numerosi ospiti del mondo dello spettacolo che si alterneranno sul palco dell’arena”. Tutto è organizzato, assicurano, "nel rispetto dei protocolli e delle misure riguardanti la sicurezza e la prevenzione da Covid-19 ex DPCM 26 Aprile 2020. Le aree interessate saranno sanificate ad ogni proiezione e le sedute distanziate secondo i criteri di precauzione. Il costo del biglietto dell’arena è di € 6 (ridotto € 5 per i bambini sotto ai 7 anni e gli over 65) e di € 6,50 per chi lo acquisterà in prevendita sul sito”.