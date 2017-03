Centocelle: il chiosco bar di Paolo torna su piazza dei Mirti

Finalmente il bar torna al centro della scena. Questa mattina a piazza dei Mirti un mezzo fornito da metro C ha sollevato di peso e spostato il chiosco dall'angolo tra via dei Platani e via Narcisi al centro dell'area. Non esattamente centrale come previsto dal primo progetto (che a tanti non piaceva), ma spostato leggermente di lato.

Un'attività storica della zona, conosciuta da tutti i residenti, oggi soddisfatti di vedere (finalmente!) in atto il tanto sospirato trasferimento. Specie se la piazza dove dal 2014 ha aperto una fermata della linea C non è certo conosciuta come la più ridente del quartiere.

Il chiosco servirà a rianimare la spianata di cemento e forse anche a risollevare le casse di Paolo, il titolare. "Sono dieci anni che aspetto, relegato in un angolo per anni dietro le transenne dei lavori della metro - commenta - domani mi allacciano l'acqua e finalmente potrò ricominciare. Sperando poi di guadagnare un po' di più. Anche per rifare gli arredi tipo le nuove tende, color rosso imperiale come imposto dal municipio, ho speso io di tasca mia e in questi non mi ha aiutato nessuno".