Nei negozi della rete Centocellule la vendita di alcuni prodotti va in sostegno del popolo curdo

Anche a Centocelle si raccolgono fondi in sostegno del popolo curdo. Centocellule, la rete di commercianti e gestori di locali nata qualche mese fa, ha deciso di aderire alla campagna di raccolta fondi creata da Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia Onlus, in collaborazione con Una Zuppa per il Rojava. L'iniziativa, si legge, “va a sostegno dell'emergenza umanitaria che sta avvenendo ormai da 8 anni nel nord-est siriano, più che mai necessaria in questi giorni dopo l'ennesima invasione militare turca”.

Per questo, dal 4 al 12 novembre, all’interno delle attività e dei negozi che fanno parte della rete Centocellule una parte del ricavato della vendita di una serie di prodotti andrà a sostegno della campagna di raccolta fondi di MezzaLuna Rossa Kurdistan (https://buonacausa.org/cause/emergenza).

Scrive Centocellule: “In queste poche settimane si sono già registrati migliaia di morti e feriti, un popolo abbandonato dalla Unione europea a dagli USA che diventano complici della Turchia di questo genocidio perpetuo. Una zona, quella del Rojava, devastata anche ambientalmente, dove le risorse agricole e idriche vengono strategicamente distrutte”.

Per una donazione diretta:

Conto: 1000 / 00132226

Intestato a: Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia Onlus

IBAN: IT63 P033 5901 6001 0000 0132 226