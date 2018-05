Centocelle: sciame d'api su un'auto

Curiosità mista a paura ieri a Centocelle. Poco prima delle 18 uno sciame d'api ha avvolto un'auto parcheggiata in via Emilio Chiovenda, nei pressi del Forte Prenestino. Immediato il capanello di curiosi per riprendere la scena. Allertati dai cittadini, gli agenti del V gruppo Prenestino ex Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno attivato una squadra di apicoltori. Accorsi sul posto hanno rimosso le api, liberando l'auto dalla "preoccupante" presenza.

video di Andrea Di Ciancio