Parco inquinato, Centocelle si prepara alla protesta: "La salute è un bene comune"

Dai manifesti informativi della Protezione Civile che allertano delle nuove analisi dell'Arpa alla mancata bonifica, nonostante le prescrizioni della sindaca Virginia Raggi. Per martedì 11 aprile il Pac (Parco archeologico di Centocelle) Bene Comune ha organizzato una protesta. Appuntamento ore 15 e 30 sotto il Campidoglio. L'ennesimo grido di allarme dal quadrante di Roma est.

"Le analisi di laboratorio condotte sui campioni di acqua di falda prelevati da tre pozzi adiacenti all'area interessata hanno evidenziato superamento dei limiti di legge. Questi dati confermano quanto denunciamo da sempre. La politica dello struzzo deve finire, l'amministrazione inizi con urgenza la bonifica dell'intera area, senza ulteriori e colpevoli ritardi". Queste le ragioni spiegate in nota per cui stavolta il dissenso si sposterà a pochi metri dal Palazzo.

"Con ordinanza della sindaca di Roma, Virginia Raggi, del 10 febbraio scorso - conclude - si disponeva la bonifica entro 30 giorni, per porre fine alla situazione insostenibile creatasi al parco archeologico di Centocelle. Dopo mesi di mobilitazione ancora nessuna soluzione concreta, l'ordinanza di bonifica della sindaca Raggi è rimasta disattesa, e ad oggi la salute pubblica in questo quadrante, che riguarda i quartieri di Centocelle, Quadraro e Torpignattara e Cinecittà, rimane ancora gravemente compromessa. Faremo sentire le nostre ragioni in piazza del Campidoglio, la salute è un bene comune".