VIDEO | John, il migrante eroe che ha sventato una rapina: "Il Governo mi aiuti per il permesso di soggiorno"

Lo abbiamo incontrato non molto distante dal luogo in cui lo scorso 30 settembre, il 31enne nigeriano è riuscito a placare un rapinatore armato di accetta, consegnandolo poi di fatto ai carabinieri

John Ogah ormai lo conoscono in molti nella zona di piazza delle Conifere, a Centocelle. "Non so a cosa pensavo, ma lo dovevo fare - racconta -. Sono riuscito a fermarlo, e in tanti mi hanno ringraziato per questo".

Arriva in Italia circa tre anni fa, con la speranza di un futuro migliore rispetto a quello che poteva offrirgli la Nigeria, Paese ormai da anni divorato dalle violenze. Ma anche qui le difficoltà sono tante: "Vorrei solo avere i documenti, per poter lavorare ed avere una casa vera - spiega a Roma Today - per andare avanti chiedo l'elemosina o mi arrangio con qualche lavoretto saltuario, ma vorrei vivere meglio".