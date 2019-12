Assalti Frontali lanciano 'Fuoco a Centocelle': "Ora la pecora si fa leone"

La musica degli Assalti Frontali torna a far parlare le strade della Roma che resiste. Questa volta il singolo intitolato 'Fuoco a Centocelle' dà voce al movimento di persone, cittadini, residenti del quartiere e attivisti scesi in piazza all'indomani di una serie di incendi che hanno distrutto la libreria La Percora Elettrica, la pinseria Cento55 e il bistrot Baraka.

"Ma che ci ha preso in periferia apri una libera un bistrot una pinseria e se ci danno fuoco per la quarta volta perché noi famo la strada colta e qui la gente si è raccolta", uno dei passaggi. "È la periferia, è la sua magia. Non vogliamo protezione dalle mafie e dalla polizia. Ci fa orrore la violenza per imporre una presenza. Il 25 aprile sempre resistenza", un altro. Poi il fianale: "La pecora si sveglia e si fa leone, noi trasformiamo l’odio in arte ed occasione. Il nostro fuoco non lo spegne l’acqua, scalda il cuore e spinge tutti all’azione".

Il brano è stato lanciato il 18 dicembre scorso ed è prodotto da Bonnot. Testo e rap sono di Militant A mentre il video è stato realizzato da Stefano Cormino. Un video realizzato con il cellulare, che parte dalle prime immagini dei libri bruciati all'interno della Pecora Elettrica. Militant A canta nelle piazze e nelle strade di Centocelle e a più riprese si vede il fiume di gente che quelle strade le ha riempite nei giorni seguenti agli incendi.

Nel post di presentazione sulla pagina degli Assalti Frontali si legge: "Scritto con il cuore e cantata per le strade di Centocelle nei giorni in cui è stato incendiato per la seconda volta la caffetteria libreria "Pecora elettrica", la "Pinseria cento55" , il "Baraka bistro centocelle", e la grande risposta collettiva del quartiere. In alto i cuori solidali".