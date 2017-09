Nido chiuso a Centocelle, il minisindaco a un cittadino: "La retta si paga comunque". E scoppia la polemica

Asilo aperto o no, la retta di settembre si paga comunque, per intero. E' la risposta del presidente del V municipio Giovanni Boccuzzi su Facebook a un genitore preoccupato per la chiusura del nido di via Resede a Centocelle. Alla notizia del crollo di un controsoffitto - fortunatamente senza feriti - e alla conseguente e necessaria chiusura del plesso, seguiva nei commenti l'appunto di un papà. Faceva presente di aver già pagato tutta la retta di settembre: "Mio figlio non è andato a scuola neanche un giorno...ma ovviamente settembre è pagato". Il minisindaco gli si rivolgeva così: "Gli uffici mi informano che la retta come da contratto da lei sottoscritto, è dovuta anche se non si usufruisce del servizio per tutto il mese". Già, ma qualcuno gli fa notare: "In questo caso però il servizio è ASSENTE. Come la mettiamo?". E tra le file dei consiglieri Pd del municipio scoppia la polemica.

Per l'asilo chiuso sì, per i tempi ancora incerti sulla riapertura, per lo smistamento dei bambini in altre due strutture del territorio, ma soprattutto per la comunicazione fatta a riguarda, e in particolare per quella risposta data dal presidente grillino a un cittadino che ha tutto il diritto di godere a pieno del servizio scolastico. "Guardando sul sito del municipio si trova un laconico comunicato che riportava come data di riapertura il 14 ma ad oggi è chiuso fino a data da destinarsi, la cosa penosa è vedere invece sui social il presidente che nei commenti sul post di chiusura della scuola si preoccupa di ricordare ai genitori di pagare la retta di settembre". Commenta così la consigliera del Pd Maura Lostia, che a riguardo ha depositato un'interrogazione urgente in aula.

"Si chiede di avere la data di riapertura del servizio nei plessi temporanei, di onoscere lo stato di fatto del nido, i tempi dei lavori e di esplicitare il criterio che si adotterà per distribuire i bambini nei due edifici". Tra le premesse anche "che il presidente sui social risulta più preccupato di far pagare le rette piuttosto che erogare un servizio".