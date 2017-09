Centocelle, sul nido chiuso il M5s si difende: "Il crollo non era prevedibile"

"Prima dell'inizio del nuovo anno scolastico sono stai effettuati i dovuti controlli nei 122 plessi scolastici del nostro territorio". Nido di via delle Resede compreso. I Cinque Stelle del V municipio rimandano al mittente le accuse di giornali e opposizioni: nessuna negligenza, sul crollo del solaio nell'asilo a Centocelle non c'era possibilità di intervento preventivo. La struttura ha ceduto nel fine settimana, quando per fortuna le classi erano vuote e a quanto dichiarato dal municipio i controlli effettuati non avrebbero rilevato condizioni critiche del soffitto sottostante. "Corre l'obbligo di fare chiarezza, così da garantire una corretta informazione" dichiara il minisindaco Giovanni Boccuzzi, rimettendo in fila i fatti.

"Sullo stato di sicurezza del nido, è stata valutata nell'immediatezza la possibilità di collocare i bambini presso altri nidi, possibilità risultata vana per carenza di disponibilità di posti" spiega ancora. Da qui la scelta delle due scuole Trilussa e Cecconi, "l'unica possibilità alternativa". "Una soluzione tampone messa in atto già dallo scorso venerdì 22 settembre volta a garantire la continuità del servizio educativo e scolastico, in attesa dell'inizio e fine lavori e la conseguente riapertura del nido di via delle Resede ai bambini che lo frequentavano". Ancora però non si hanno notizie su costi e tempi di intervento.