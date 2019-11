Centocelle: spaccio davanti al fast food, pusher trovato con un chilo di droga

Era fermo con fare sospetto davanti al fast food della piazza. E' accaduto la sera di mercoledì quando una pattuglia dei Falchi della Squadra Mobile di Roma, appostata dinanzi al Mc Donald’s di piazza dei Mirti a Centocelle, ha scorto il giovane che, fermo a bordo di uno scooter, si stava guardando intorno in maniera troppo nervosa.

Immediatamente avvicinato, lo stesso, un italiano di 20 anni, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di diverse dosi di hashish, apparse ai poliziotti nel tipico confezionamento destinato allo spaccio.

L’attività di perquisizione è stata poi estesa anche all’abitazione del giovane, consentendo di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente, per un peso complessivo di grammi 650 di hashish e 150 di marijuana: in ragione di tale ingente quantitativo e della ripartizione in dosi, il giovane dovrà rispondere del reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente.

E’ stato poi arrestato e posto a disposizione della Magistratura.