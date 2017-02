Arioli: "Ringrazio Forza Italia e Davide Bordoni per la fiducia"

Forza Italia del V municipio si affida a Luca Arioli. E' lui il nuovo coordinatore nominato venerdì scorso da Davide Bordoni. Fresco di nomina, in una nota stampa, esprime la propria soddisfazione e il ringraziamento al coordinatore cittadino Bordoni: "Ringrazio Davide Bordoni, Coordinatore Romano di Forza Italia, che mi ha voluto gratificare con il prestigioso incarico di Coordinatore del V Municipio di Roma Capitale, dovesono risultato il più votato alle ultime elezioni amministrative. Questa nomina mi impone di continuare ad essere ancor più presente sul Territorio e ancor più vicino ai Cittadini, l'impegno quindi difare un’opposizione dura e senza sconti, ma al tempo stesso un'opposizione propositiva quando è possibile. Ci tengo a ringraziare anche Fabrizio Matturro, esponente Romano del Partito che ha sempre creduto in me in questi anni in cui ho iniziato l'avventura politica".