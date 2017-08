Allarme bomba a Centocelle: auto abbandonata sulle rotaie del tram, artificieri sul posto

Un'auto senza targa abbandonata sulle rotaie del tram di via dei Castani, all'altezza di via delle Rose. Centocelle in tilt dalle 19 di oggi, 30 agosto. L'episodio ha infatti fatto scattare l'allarme bomba, attivando le procedure previste. Interrotta le linee del tram, chiuse via delle Rose e via Filippo Parlatore. Allontanati i curiosi. Sul posto i vigili urbani del V gruppo Prenestino ex Casilino. Alle 19.40 l'arrivo degli artificieri dei carabinieri.

Secondo quanto si apprende l'auto era stata rubata a marzo. Oggi il proprietario ne era rientrato in possesso, ma sempre oggi gli era stata rubata nuovamente. Il proprietario è sul posto. Per precauzione i carabinieri però hanno fatto intervenire gli artificieri.