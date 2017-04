Centocelle, coppia di pusher finisce in manette: in casa avevano un bazar della droga

Erano apparentemente senza occupazione. Ma in realtà in casa custodivano circa 10mila euro in contanti. Ed una grande varietà di sostanze stupefacenti. Non solo hashish e marijuana, ma anche cocaina, oppio, MDMA, ketanfetamina, ecstasy e allucinogeni.

IL RITROVAMENTO - In tutto, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro, hanno rinvenuto 1,3 kg di droga. La coppia di “disoccupati”, un trentatreenne catanese con precedenti ed una 29enne della provincia di Bari, l’avevano già in parte divisa in dosi pronte per la vendita al dettaglio.

IL BLITZ - Seguendo una pista di droga, i Carabinieri sono arrivati alle abitazioni di questa coppia, situate in via dele Robinie ed in largo della Primavera. Lì, nella serata di sabato 29 aprile è scattato il blitz. Perquisiti i due appartamenti, i pusher sono stati condotti in caserma dove restano in stato di arresto in attesa del rito direttissimo.