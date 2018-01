L'assessore si iscrive alle parlamentarie, poi ritratta: "Io candidato per errore"

Dal V municipio al parlamento, anzi no. "E' un errore". L'assessore all'ambiente di via di Torre Annunziata Dario Pulcini, risultante tra i candidati a Camera e Senato alle parlamentarie del M5s, fa un passo indietro. "Non era mia intenzione candidarmi" scrive su Facebook in un post che arriva parallelo ai mal di pancia suscitati sul territorio dalla notizia del suo "salto" in avanti. D'altronde, al netto del disguidi tecnici, il suo nome è sulla piattaforma Rousseau, nella lista di candidati che in queste ore è sottoposta al voto del web.

Non è chiaro se l'assessore della giunta Boccuzzi avesse già presentato documenti e certificati richiesti (penale e dei carichi pendenti). E non avendo risposto alle nostre telefonate non ci è possibile fornire dettagli a riguardo. "E' un mero errore tecnico" ha riportato sui social network, dopo che alcuni cittadini lo avevano invitato a dimettersi, date le ambizioni di sedere tra scranni più alti.

Ma stando a quanto appreso da RomaToday, i malumori sono serpeggiati anche tra le file della maggioranza grillina del municipio. Mentre dai quartieri Pulcini è sotto attacco da mesi. Lamentele legate alla scarsa manutenzione del verde pubblico, alla raccolta rifiuti in crisi, ma anche e soprattutto ai continui roghi tossici che permangono intorno ai campi rom nonostante le attenzioni al fenomeno anche a livello parlamentare. Leggi Tor Sapienza. Dal quartiere periferico del V municipio, gli appelli all'assessore non si contano più.