Cantiere viale Alessandrino: "Fogna riparata, ora l'intervento di Acea su un collettore"

La rete fognaria privata oggetto del cantiere che dal luglio scorso taglia in due viale Alessandrino è stata riparata. Lo comunica con un post su Facebook l'assessora ai Lavori Pubblici del V municipio, Paola Perfetti. Gli scavi sono iniziati il 18 luglio scorso quando Acea è intervenuta per valutare l'entità del problema. I lavori sono terminati alla fine di agosto ma poi più nessuno è intervenuto per sanare la situazione così che il quartiere è rimasto diviso in due, con non pochi disagi per i residenti. Secondo Acea il danno da riparare era privato e quindi a carico del condominio.

"Possiamo informare dell’avvenuta riparazione da parte del condominio, che doveva intervenire per il proprio allaccio fognario". Non era l'unico problema. L'assessora parla anche "dell’impegno da parte di Acea che ci ha garantito circa lo svuotamento di un vecchio collettore realizzato senza autorizzazioni ed ora al limite della capacità di contenere gli allacci ivi confluenti".

Non si conoscono ancora i tempi perché la situazione "è in evoluzione". Ma, continua l'assessora, possiamo rassicurare "circa il costante impegno da parte degli uffici municipali e di Acea".

Nel frattempo "è stata richiesta una navetta per il trasporto dei ragazzi che ora, per raggiungere la scuola, sono costretti a percorsi tortuosi ed è stata inviata in data odierna una nota alla Polizia Locale affinché organizzi in modo razionale la viabilità nell’area durante il periodo dei lavori, che ci auguriamo tutti possano completarsi quanto prima".