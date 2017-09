Alessandrino, cento famiglie senz'acqua da una settimana: "Situazione indegna"

Centoquarantadue segnalazioni ad Acea e nessuna risposta. In via delle Ciliegie 18, all'Alessandrino, i residenti della palazzina H sono senz'acqua da sei giorni. "Abbiamo allertato anche polizia e carabinieri" denuncia il delegato romano all'Ambiente di Fratelli d'Italia Marco Visconti che ha raccolto le lamentele dei cittadini.

"Acea e Comune pongano fine a questa vergogna, è indegno che famiglie intere addirittura bambini, disabili e anziani vengano abbandonati senza acqua per una settimana. Roma - prosegue Visconti - sembra tornata al medioevo e la cittadinanza subisce quotidianamente l'umiliazione di non ricevere alcuna considerazione da un'amministrazione sorda che continua a fare danni su danni ad una Capitale nella quale, per non rischiare chissà cosa, nessuno si prende più le proprie responsabilità. La Sindaca e i suoi Assessori - conclude Visconti - impostino il navigatore e scendano sui territori, alzino il telefono e, oggi stesso, costringano chi di dovere ad intervenire all'Alessandrino".