Alessandrino: si apparta con una transessuale e le sferra tre coltellate

Si è appartato con una transessuale e l'ha accoltellata alle natiche. E' accaduto all'Alessandrino. A dover ricorrere alle cure dell'ospedale una colombiana di 55 anni. L'aggressione poco dopo l'1:30 della notte fra il 4 ed il 5 luglio in via del Fosso di Centocelle.

Secondo quanto raccontato dalla vittima agli agenti del Reparto Volanti intervenuti nella zona dell'Acquedotto Alessandrino, la transessuale aveva pattuito una prestazione sessuale con un uomo "un marocchino", secondo la sua denuncia. Improvvisamente "senza un motivo" il cliente ha preso un coltello e l'ha colpita tre volte alle natiche per poi darsi alla fuga.

Medicata in ospedale la 55enne e raccolta la sua testimonianza sulle tracce dell'aggressore si è messa la polizia. L'uomo è riuscito per il momento a far perdere le proprie tracce.