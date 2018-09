Torre Spaccata, la linea 450 cambia percorso

Dal 10 settembre le corse della linea 450 (ordinarie e scolastiche) in partenza dal capolinea "Alessandrino" modificano il percorso, non passando più su via Pietro Romano e su un tratto di viale dei Romanisti.

Resta invariato il primo tratto su viale Alessandrino: da qui le vetture della linea 450 svoltano a destra su via Casilina, percorrendola fino all’altezza di via Tor de' Schiavi per riprendere l'itinerario abituale fino al capolinea "Monti Tiburtini/Pertini".

La modifica viene effettuata per ridurre la differenza dei percorsi nelle due direzioni ed offrire un collegamento con le stazioni della Metro C - oltre che tra i quartieri di Alessandrino e Centocelle. Le corse dal capolinea "Monti Tiburtini/Pertini" ad "Alessandrino" (sia ordinarie che scolastiche) rimangono invariate.