Alessandrino: picchia la moglie e la rincorre in strada

L’ha prima picchiata in casa e poi l’ha inseguita in strada una volta fuggita dal luogo delle violenze. Per questo un cittadino di nazionalità egiziana di 45 anni è stato arrestato questa mattina all'Alessandrino dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

I fatti hanno comincito a prendere corpo verso le 11:00 di martedì 18 giugno quando una pattuglia è stata avvicinata da una donna, visibilmente spaventata, con la richiesta di proteggerla dal compagno che l'aveva appena percossa dentro casa e la stava inseguendo.

L'uomo, in uno stato di forte agitazione, pochi istanti dopo l'ha raggiunta e, alla richiesta dei documenti da parte degli operatori, ha tentato di aggredirli: arrestato per resistenza e violenza, è stato accompagnato presso gli uffici di via Macedonia, dove dai primi accertamenti sono emersi a suo carico numerosi precedenti penali per reati specifici.

Gli agenti si stanno prendendo cura della donna, una cittadina italiana di 38 anni, che è stata portata presso l'ospedale per le cure del caso.