Si rompe un idrante: geyser in viale Alessandrino

Un geyser che zampilla acqua in viale Alessandrino. Questa la scena visibile intorno alle 12:00 di giovedì 21 novembre sulla strada che dà il nome al quartiere della periferia sud est della Capitale. Una vistosa perdita d'acqua dovuta alla rottura di un attacco per l'autopompa (gli idranti) in uso ai soccorritori.

Seppur non necessaria la chiusura della strada, si sono comunque registrati dei rallentamenti alla circolazione all'altezza di via dei Meli soprattutto a causa dei 'curiosi'. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale. Chiusa l'erogazione dell'acqua, nei prossimi giorni l'idrante dovrebbe essere ripristinato.