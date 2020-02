Rifiuti e cassonetti bruciati da mesi, tanti appelli nessuno interviene

Questa è la situazione a Via delle Spighe 102 (angolo Via dell'Alloro, Quartiere Alessandrino) , in due mesi le segnalazioni a Polizia Locale di Roma, Ama, Assessore Ambiente Dario Pulcini non sono serviti a nulla, Oggi ci troviamo costretti a pubblicare le foto di questo scempio, cassonetti bruciati, immondizia puzzolente e citofoni delle abitazioni adiacenti dati alle fiamme. I cassonetti sono a ridosso del muro di cinta di un Ristorante e ci chiediamo come è possibile che nessuno sia intervento per toglie questo schifo? Oggi inviata nuova segnalazione ad Ama. Luigi Panetta