Tor Tre Teste, sfalcio e pulizia al parco Alessandrino: "Lavoro intenso per dare aree verdi curate ai cittadini"

Continuano gli interventi di sfalcio e pulizia nelle aree verdi del V municipio. L'ultima in ordine di tempo ad essere stata oggetto di intervento da parte degli operatori del Servizio giardini è quella della zona del Parco Alessandrino, limitrofa al parco sportivo di recente realizzazione, sito nel quartiere Tor Tre Teste, "molto frequentata fin dalla sua apertura", fa sapere in una nota il V municipio. Non molto distante, in via Falck, c'è anche il playground inaugurato alla fine del maggio scorso.

"Stiamo lavorando in maniera intensa per restituire aree verdi curate e decorose ai cittadini", ha fatto sapere l'assessore alle Politiche ambientali del V municipio, Dario Pulcini.

Qualche giorno fa l'intervento di pulizia e sfalcio era stato effettuato nell'area verde di viale Palmiro Togliatti, tra via Prenestina e via Collatina: un polmone verde da 6,5 ettari di verde, 65.000 metri quadri.

Sempre in tema di pulizia del territorio il 28 settembre Pulcini spiegava: "Dalla prossima settimana effettueremo sopralluoghi con Ama in tutti i quartieri per verificare le condizioni e definire le priorità dei diversi interventi necessari: vogliamo un Municipio pulito da cima a fondo. Ci rendiamo conto per primi che il territorio necessita di maggiori interventi per tutelare il decoro: stiamo dedicando gran parte delle nostre forze proprio per migliorare tale servizio, ad oggi ancora insufficiente. Chiediamo anche la collaborazione dei cittadini, per evitare che le strade appena pulite siano invase di rifiuti in poco tempo. Ringraziamo i numerosi cittadini volontari che ogni giorno silenziosamente contribuiscono attivamente al decoro della città", conclude ricordando l'istituzione dell'albo dei volontari del verde.