Alessandrino di nuovo al buio: cittadini costretti a muoversi con la torcia dei cellulari

Sembrava risolta la problematica dell'assenza di illuminazione nel quartiere Alessandrino. Negli ultimi giorni però si moltiplicano le segnalazioni di strade nuovamente al buio nel quartiere.

A raccogliere le segnalazioni e a denunciare il problema sono gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell'Assemblea Capitolina, Daniele Rinaldi, coordinatore del partito in V municipio e Christian Belluzzo, consigliere municipale.

In una nota spiegano: "Siamo intervenuti tantissime volte presso gli organi competenti- spiegano- riuscendo a risolvere varie situazioni critiche in molte zone di Roma, tra cui anche nel quartiere Alessandrino con la nota dettagliata del 12 novembre scorso, ma la criticità si è nuovamente ripresentata ed i cittadini sono costretti a percorrere le strade, molte pure senza marciapiedi, con le luci dei telefonini accesi per evitare di essere investiti".

"Ieri abbiamo ripresentato una nuova diffida con richiesta di interventi risolutivi, anche dal punto di vista della potatura degli alberi che oscurano i lampioni quando sono accesi, perchè l'assenza di illuminazione è foriera di gravi pericoli con possibili rapine, incidenti ed altri disagi- concludono- Vista la latitanza ed inutilità degli esponenti grillini municipali, intervenga subito il sindaco Raggi per risolvere tale annoso problema e poi tutti facciano le valigie perchè il tempo è oramai abbondantemente scaduto, i romani non possono ancora fare da cavia a causa della persistente inconsistenza dei 5 Stelle".